Olympisme

Des Ouïghours souhaitent retirer les JO à la Chine

Un groupe de défense de la minorité ouïghoure, basé à Munich, a exhorté le CIO à reconsidérer la tenue des Jeux d'hiver de 2022 à Pékin en raison de ce qu'il qualifie de «génocide».

Dans une lettre ouverte au président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, le Congrès mondial ouïghour (WUC) a accusé la Chine de «commettre un génocide, des crimes contre l'humanité et des tortures» contre la minorité ouïghoure et d'autres minorités dans la province du Xinjiang (nord-ouest). «Nous avons jusqu'à présent été très déçus que le CIO n'ait pas abordé la situation des droits de l'Homme en Chine depuis qu'il a accordé à Pékin le droit d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver de 2022», a déploré Dolkun Isa, président du WUC et signataire de la lettre.