Trois morts lors d’une attaque au couteau près de Londres

Royaume-Uni

Plusieurs personnes ont été poignardées dans un parc à Reading samedi soir. La police ne considère par les faits comme étant de «nature terroriste».

La police et les secours sont intervenus après avoir reçu des appels leur signalant que plusieurs personnes avaient été poignardées à Forbury Gardens vers 19h00 locales (20h00 en Suisse). «Les faits ne sont actuellement pas considérés comme de nature terroriste», a déclaré dans un communiqué le commissaire en chef Ian Hunter. Néanmoins, les enquêteurs «gardent l'esprit ouvert quant à leur motivation» et travaillent avec le renfort de la police antiterroriste. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour procéder aux constatations sur place, la police appelant le public à «éviter la zone».

Parc plein

«Il a poignardé trois d’entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s’est retourné et a commencé à courir vers moi. On s’est retourné et on a commencé à courir», a expliqué ce coach sportif de 20 ans. «Quand il a réalisé qu’il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l’arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc», a-t-il raconté.