Des «premiers signes» de rebond économique perçus

Coronavirus

Selon les économistes de la grande banque le retour à la normale devrait cependant se faire progressivement.

Dépenses de 5,5 milliards de franc

Dans l'immédiat, les ménages devraient dépenser 5,5 milliards de francs non utilisés pendant le confinement tandis que les dépenses publiques sont attendues en «nette progression», a indiqué lundi la banque aux deux voiles dans un communiqué. La suite s'annonce cependant plus ardue et les spécialistes de la banque zurichoise s'attendent à ce que la conjoncture helvétique ne retrouve que fin 2021 son niveau d'avant-crise.