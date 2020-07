il y a 21min

Manifestation

Des pro-kurdes dénoncent à Genève le traité de Lausanne

Les manifestants estiment que le traité, conclu en 1923, est «injuste et abominable» et a empêché l’instauration d’un Kurdistan unifié et indépendant.

Des manifestants pro-kurdes ont défilé vendredi après-midi dans les rues de Genève. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Près de 80 personnes ont manifesté vendredi à Genève pour dénoncer le Traité de Lausanne conclu le 24 juillet 1923. Cet accord considéré comme «injuste et abominable» par les Kurdes a empêché l’instauration d’un Kurdistan unifié et indépendant.

Organisé par le Centre Société Démocratique Kurde de Genève, ce rassemblement a dénoncé les campagnes d’assimilation des quatre Etats qui se sont partagé le Kurdistan, soit la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Le peuple kurde a été exposé «aux plus atroces schémas d’assujettissement et aux opérations génocidaires», ajoute le Centre.

Une manifestation similaire est prévue samedi à Lausanne. A l’origine, une grande marche était prévue entre Lausanne et Genève, a indiqué Baytar Ramazan, porte-parole du Centre Société Démocratique Kurde de Genève. Mais la crise sanitaire a obligé les organisateurs à scinder cet événement entre les deux villes.

Les manifestants ont critiqué les Nations Unies pour l’exclusion d’une nation de 40 millions de personnes, de leurs institutions et de leurs projets. Ils demandent le retrait immédiat de toutes les forces turques et de leurs alliés djihadistes du nord-est de la Syrie et l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne dans cette région.

Ils exigent aussi la condamnation de la Turquie pour crime de guerre et crime contre l’humanité. De nombreux drapeaux à l’effigie du dirigeant kurde du PKK emprisonné, Abdullah Öcalan, flottaient au coeur de la manifestation.

Une manifestation de soutien au peuple kurde avait déjà rassemblé samedi une cinquantaine de personnes à Genève. Elle était organisée par Rojava Comité Genève «contre les bombardements turcs contre le Başûr, une région du Kurdistan irakien, et contre le camp de réfugiés de Makhmour».