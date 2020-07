Actualisé il y a 3h

Football

Des «Sauterelles» un brin mauvaises perdantes?

Sur son site internet, GC a affirmé avoir vu «plus de 2000 spectateurs» à la Pontaise, vendredi soir, lors de sa défaite contre Lausanne (1-0).

par Robin Carrel

Le joueur zurichois Mychell Chagas devant des tribunes tout de même clairsemées. KEYSTONE

Dans leur compte-rendu de la partie au sommet de vendredi dernier, diffusé sur leur site officiel, les Grasshoppers en avaient gros. Le résultat, le déroulé de la rencontre et les dernières illusions perdues de promotion directe à l’échelon supérieur peuvent peut-être l’expliquer, mais une telle attaque gratuite n’est pas passée inaperçue. Elle n’a pas manqué non plus de faire réagir le compte Twitter du Lausanne-Sport...

«Le fait que plus de 2000 supporters aient pris place dans le stade au lieu des 1000 autorisés est une note marginale, qui n'a aucune influence sur le résultat du match. A la fin, les lausannois ont naturellement célébré avec euphorie. Le but de Dan Ndoye dans le temps additionnel a valu au Lausanne-Sport une victoire 1-0 et presque certainement une promotion en Super League», est-il écrit sur le site gcz.ch.

Le Blick, toujours à l’affût, n’a pas manqué d’en faire ses gros titres et a passé un coup de fil à Stefan Nellen. «En aucun cas. Il y avait 1000 fans dans le stade, plus, ce n'est pas possible. Les billets sont nominatifs et les spectateurs devaient présenter leur pièce d'identité à l'entrée, a contré le vice-président lausannois, dans les colonnes du titre zurichois. Nous sommes sur le chemin de la promotion. Nous ne prendrions jamais un tel risque avec le nombre de spectateurs!»