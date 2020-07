Des stars appellent à sauver la scène britannique

Musique

Au Royaume-Uni, 1500 artistes ont publié jeudi une lettre ouverte pour pousser le gouvernement à sauver l’industrie des concerts.

Parmi les signataires figurent Dua Lipa, Skepta, Rita Ora, Coldplay, Eric Clapton, Annie Lennox, Sam Smith, Rod Stewart, Liam Gallagher, Florence + The Machine, George Ezra, Depeche Mode, Iron Maiden, Lewis Capaldi, Little Mix. Nombre d’entre eux devaient se produire sur scène lors de la saison des festivals, qui a été annulée en raison de la pandémie qui a fait près de 44’000 morts au Royaume-Uni, le plus lourd bilan en Europe.

Calendrier

«La scène britannique est l’une des plus grandes réussites du pays d’un point de vue social, culturel et économique ces dix dernières années», soulignent les signataires. Mais sans fin des mesures de distanciation physique à l’horizon et sans soutien financier, «l’avenir des concerts et festivals et des centaines de milliers de personnes qui en vivent s’annonce lugubre».