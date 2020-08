Belgique

Des stations balnéaires refusent les touristes d’un jour

Après des bagarres causées par le non-respect des mesures contre le coronavirus, plusieurs villes de la côte belge interdisent désormais durant la canicule le tourisme à la journée.

Plusieurs villes et stations balnéaires flamandes sur le littoral belge ont annoncé dimanche l’interdiction des «touristes d’une journée» pendant la vague de chaleur. Cette mesure fait suite à des incidents causés par le non-respect des mesures contre le coronavirus.

Les communes de Knokke-Heist et de Blankenberge ont pris cette décision pour «garantir la sécurité publique», ont indiqué leurs édiles. Plusieurs personnes ont été interpellées samedi à Blankenberge après des affrontements entre des groupes de vacanciers sur la plage.

Un groupe de jeunes a été sommé de quitter la plage après avoir refusé de respecter les mesures de sécurité imposées contre la pandémie. Une bagarre a éclaté entre vacanciers et a tourné à l’émeute avec l’intervention de la police.

Sur des images filmées par des témoins et diffusées sur les réseaux sociaux on peut voir des parasols jetés par des jeunes contre les policiers sur la plage. Les fauteurs de troubles interpellés ont été interdits de séjour dans la commune et le tourisme d’un jour a été interdit. «Nous avons besoin d’un temps mort», a expliqué la bourgmestre Daphné Dumery.