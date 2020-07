Coronavirus

Des Suisses dans une rave party sauvage et géante

La fête illégale a réuni plus d’un millier de personnes dans un site naturel protégé de la Loire.

Une rave party sauvage s’est tenue le week-end dernier, entre vendredi soir et lundi matin, au cœur du parc naturel du Pilat, sur le col de l’Oeillon, dans la Loire. Au plus fort des festivités, selon « Le Progrès » , elle a réuni plus d’un millier de personnes.

«Ce n’est pas acceptable»

Les organisateurs du Pilatrail, une course nature de la région, ont publié quelques photos des parkings improvisés sur Facebook . Ils parlent de 1000 à 1500 fêtards pour un site « absolument pas dimensionné pour recevoir autant de monde » . Et de citer différents problèmes: « récupération des déchets, gestion des sanitaires, piétinement de la flore, impact du bruit sur les animaux. »

L’envie de faire la fête était plus forte

« On avait de gels hydroalcooliques, on avait des masques. Pour respecter les mesures et pour montrer qu ’ on n’ était pas là pour contrer bêtement sans raison les directives. Après, les gens l ’ utilisent ou pas » , a plaidé anonymement un des organisateurs.