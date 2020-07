Des victimes de Weinstein vont se partager 19 millions de dollars

USA

Plusieurs femmes victimes d'agression sexuelle de la part du producteur de films déchu avaient lancé une action en nom collectif.

Ces dédommagements, qui doivent encore recevoir l'aval de deux tribunaux, découlent de poursuites lancées contre l'ancien producteur hollywoodien de 68 ans et contre le studio The Weinstein Company.

«Harvey Weinstein et la Weinstein Company ont failli envers leurs employées. Après tout le harcèlement, les menaces, la discrimination et la discrimination basée sur le genre, une certaine justice est rendue à ces survivantes», a indiqué mardi la procureure de l'Etat de New York, sans préciser le nombre de personnes que cet accord doit englober.