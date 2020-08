France

Des villes françaises imposent le port du masque en extérieur

Pour éviter une seconde vague, plusieurs villes françaises comme Nice, Lille ou Toulouse rendent le masque obligatoire dans l’espace public.

Depuis lundi, le masque est obligatoire en extérieur dans de nombreuses villes françaises comme à Nice (sud-est), à Lille (nord) ou encore dans les villes touristiques de Biarritz ou Saint-Malo, sur la côte ouest. A Nice, des hauts-parleurs ont été déployés pour faire des annonces afin d'interdire les attroupements et rappeler cette nouvelle obligation.

Respecter les gestes barrières

Mardi, en déplacement à Toulon, dans le sud-est du pays, le président Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'appliquer les gestes barrières. «Nous sommes encore en période de Covid-19 et donc il importe de continuer à respecter les gestes barrières, de porter le masque, de se laver régulièrement les mains au gel hydro-alcoolique, de faire attention», a-t-il affirmé.

Ses propos font écho à la sonnette d'alarme tirée dans la matinée par le conseil scientifique chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise liée au Covid-19. «Le virus circule de façon plus active, avec une perte accentuée des mesures de distanciation et des mesures barrières: l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment dans un scénario moins contrôlé comme en Espagne par exemple», a prévenu l'instance.