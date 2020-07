Détente sur le marché de la location en 2019

Suisse

Grâce à une activité de construction importante et la baisse de l'immigration, le nombre de logements proposés a progressé plus que celui de ménages.

Le marché locatif a continué à se détendre en Suisse l'année passée, une évolution favorisée par une activité de construction importante et la baisse de l'immigration. La situation est en revanche difficile dans la propriété, révèle une étude publiée mercredi.

La tendance déjà constatée en 2018 sur le marché du logement en Suisse s'est poursuivie l'an dernier. L'évolution est restée stable. Le nombre de logements proposés a progressé plus que celui de ménages, indique l'Office fédéral du logement qui a mandaté l'étude.

A cause du recul de l'immigration, la situation s'est détendue dans le secteur locatif. Les ménages d'origine étrangère sont locataires à 87%. À l'exception de la région de Zurich, tous les marchés sont au moins équilibrés.

Propriété difficile

Malgré la forte demande, le taux de propriétaires parmi les ménages suisses n'a toutefois pas progressé en 2019. Cette stabilité s'explique par les prix élevés et les obstacles liés au financement, poursuit l'étude.

Perspectives pessimistes

La situation ne va pas s'améliorer en 2020, en raison des effets de la pandémie de coronavirus. Près d'un quart des ménages en Suisse vivent dans une situation insatisfaisante du point de vue du logement, soit à cause du coût, soit à cause de l'état de leur habitation. Et le chômage augmente de 40% le risque de connaître des conditions de logement insatisfaisantes.