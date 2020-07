Deux anciens présidents panaméens inculpés

Justice

Juan Carlos Varela, à la tête du Panama entre 2014 et 2019, et Ricardo Martinelli (2009-2014) ont chacun été inculpés pour «blanchiment de capitaux».

Deux anciens présidents du Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) et Juan Carlos Varela (2014-2019) ont été inculpés jeudi pour «blanchiment de capitaux» après avoir comparu devant le parquet. Ricardo Martinelli «a été inculpé pour blanchiment d'argent pour l'achat d'un média», a indiqué à l'AFP Me Roniel Ortiz, un des avocats de l'ancien président.

Contrôle judiciaire

Financement de campagnes électorales

«Je suis venu pour répondre à la convocation du parquet, et pour répondre à toutes les questions qui me seraient posées», a déclaré Juan Carlos Varela avant son interrogatoire. L’enquête «n’a rien à voir» avec son action durant son mandat, mais porte sur des donations pour des campagnes électorales «conformément à la loi», a assuré un communiqué du bureau de l’ex-président Varela.

La convocation des deux ex-présidents «peut signifier, si on est un peu optimiste, que les institutions s’imposent et que personne n’est au-dessus des lois», a commenté pour l’AFP Carlos Barsallo, dirigeant pour le Panama de l’ONG anti-corruption Transparency International. Cependant, «en étant réaliste et prudent, et vues les expériences antérieures, il faut attendre de voir des résultats réels et définitifs», a-t-il aussitôt ajouté, en rappelant qu’au Panama s’est jusqu’ici imposée «l’impunité».