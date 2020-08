Suisse

Deux mafieux condamnés pour blanchiment d’argent

Accusés par le Ministère public de la Confédération d’avoir importé des millions d’euros en Suisse, deux individus membres de la Camorra ont écopé de six mois de prison.

Diamants et bijoux

Le MPC a saisi des montres de luxe, des diamants et des bijoux. Il a confirmé dimanche à Keystone-ATS ces informations révélées par la NZZ am Sonntag. Les actes se seraient déroulés entre 2005 et 2015.

L'acte d'accusation, que Keystone-ATS a pu se procurer, mentionne trois autres membres de la mafia. Ces derniers ont été condamnés en 2011 à des peines de huit, six et trois ans de prison.

Coup de filet

Le 21 juillet, les autorités suisses et italiennes ont lancé une opération anti-mafia. Plus d'une septantaine de personnes soupçonnées d'appartenir à des clans de la ‹Ndrangheta ont été arrêtées et 169 millions d'euros de biens saisis. Ces personnes sont notamment accusées d'association mafieuse, blanchiment d'argent, trafic de drogue au niveau international et corruption.