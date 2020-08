Drastique

Deux mois de prison pour vingt minutes devant leur maison

Un expatrié suisse en Thaïlande a été arrêté et condamné pour avoir enfreint la règle du couvre-feu assis devant chez lui avec sa femme. Il a pu faire recours, mais le cas démontre la grande sévérité dans un pays pourtant peu touché par la Covid-19.

«Nous faisons partie de ceux qui étaient à la maison, arrêtés et emprisonnés sans aucun avertissement avec nos passeports confisqués pendant des mois en pleine période de pandémie mondiale. Il faudra un jour m’expliquer où l’on veut en venir par ici… Et là, croyez-moi, la question elle est pas vite répondue…» Avec un humour certain, Florian Urfer, un Valaisan installé en Thaïlande depuis une dizaine d’années, résume la situation dans laquelle il se trouve pour avoir dépassé de vingt minutes le couvre-feu devant chez lui.

Une caution de 2600 francs

Le 3 avril, les autorités thaïlandaises ont décrété un couvre-feu national de 22 h à 4 h du matin pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Quelques jours plus tard, installés sur l’île de Koh Chang, Florian Urfer et son épouse thaïlandaise étaient assis sur le pas-de-porte devant leur maison, en train de manger un bol de soupe, lorsqu’une patrouille de police est passée par là. Il était 22 h 20 et ces vingt petites minutes vont changer le cours de leur vie. Ils ont été interpellés sans autre forme de procès et emmenés directement en prison pour la nuit. Le lendemain ils ont pu ressortir grâce à une caution de plus de 2600 francs suisses. Leurs passeports ont été confisqués et ils ont été condamnés à 2 mois de prison ferme.