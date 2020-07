Royal

Deux nouvelles photos pour les 7 ans du prince George

La duchesse de Cambridge a pris plusieurs clichés à l’occasion de l’anniversaire de son fils aîné. Le frère de Charlotte et Louis a grandi et est absolument à croquer.

«Le duc et la duchesse de Cambridge sont heureux de partager deux nouvelles photographies du prince George en marge de son septième anniversaire. Les photos ont été prises plus tôt dans le mois par la duchesse», a déclaré un représentant de Kensington Palace dans le «Daily Mail». La publication affirme par ailleurs que les parents ont prévu d’organiser une fête d’anniversaire aujourd’hui.

Concernant les clichés, on peut voir sur le premier George qui se tient debout face à l’objectif de la caméra, paré d’un polo vert foncé. Le frère de Charlotte, 5 ans, et de Louis, 2 ans, arbore son plus beau sourire. Sur le second, il semble se trouver dans le jardin de la propriété familiale à Anmer Hall, cette fois vêtu d’un t-shirt camouflage. Et toujours aussi craquant.