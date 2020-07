Face à un ours, le père a tenté de protéger son fils

Italie

Un homme et son fils ont été attaqués par un ours lundi lors d’une promenade dans les montagnes des Dolomites.

Un ours se rafraîchit au zoo de Rome, le 15 juin 2019.

Deux promeneurs – un homme de 59 ans et son fils de 28 ans – ont été attaqués lundi soir par un ours dans les montagnes des Dolomites (nord de l’Italie), a annoncé la province autonome de Trente. Les deux hommes, qui ont croisé le plantigrade sur un sentier du «Monte Peller» en fin de journée, ont été transportés dans un hôpital, selon cette source, citée par des agences de presse italiennes.

Une première reconstruction des faits révèle que le jeune homme se serait retrouvé nez à nez avec l’ours, serait tombé à terre et aurait été coincé sous l’animal. Son père se serait alors jeté sur l’ours pour dégager son fils. Le père souffre notamment de fractures à une jambe et de plaies profondes, mais sa vie n’est pas en danger. Son fils a des lésions plus superficielles.