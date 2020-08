Indonésie Deux puissants séismes au large de l’île de Sumatra

Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée après ces deux tremblements de terre de magnitude 6,8 et 6,9 et d’une profondeur de 10 km.

Ces deux tremblements de terre, de magnitude 6,8 et 6,9 et d’une profondeur de 10 km, ont eu lieu à six minutes d’intervalle à partir de 05h23 mercredi (00h23, heure suisse), a indiqué l’USGS, selon qui il existe une «faible probabilité de victimes et de dégâts» compte tenu des caractéristiques de ces secousses. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.