Football

Deux records dans le viseur de Nsame

Vendredi soir (20h30), le FC Sion fera face à une équipe de Young Boys dont le principal artificier, Jean-Pierre Nsame, est le meilleur buteur du championnat avec 30 buts. Il peut faire tomber deux marques historiques.

Depuis la création de la Super League sous sa forme actuelle (36 matches), cinq des huit meilleurs buteurs du championnat évoluaient d’ailleurs avec YB. Outre Nsame et Doumbia, Guillaume Hoarau (2018-2019, 24 buts), Hakan Yakin (2007-2008, 24 buts) et Stéphan Chapuisat (2003-2004, 24 buts) représentaient le club bernois.

Les trois autres places dans le Top 8 sont détenues par des Bâlois: Alex Frei à deux reprises (2010-2011 et 2011-2012 avec respectivement 27 et 24 buts) ainsi que Christian Gimenez (2004-2005, 27 buts). Pour trouver trace du premier représentant d’un club romand dans cette liste, il faut descendre au 13e rang avec les 21 réussites d’Emile Mpenza lors de la saison 2009-2010 avec le FC Sion.

L’histoire plus ancienne

A Sion et lors de la réception de Saint-Gall, Jean-Pierre Nsame peut donc marque l’histoire récente. Il l’a d’ailleurs évoqué dans les colonnes de 24 Heures et de La Tribune de Genève, mercredi: «C’est dur à réaliser. En réalité, avant que l’on ne m’en parle il y a quelques semaines seulement, je ne connaissais pas ce record. Je ne me fixe pas de limites, jamais, mais je ne suis pas le genre à chasser les records»