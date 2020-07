France

Deux réformes sociales cruciales reportées

Le premier ministre français suspend les révisions sur les retraites et l’assurance-chômage pour lutter contre la pandémie, qui reste prioritaire.

L’homme d’État français a annoncé ce vendredi qu’il décalait deux réformes sociales clé, celles des retraites et de l'assurance-chômage, en raison de la crise économique et sociale liée au coronavirus.

Long entretien avec les syndicats

«Beaucoup de sujets sont sur la table et je suis heureux de la qualité du dialogue que nous avons établi ce matin avec les partenaires sociaux», s’est félicité le Premier ministre, après s’être entretenu pendant trois heures avec des représentants des syndicats et du patronat.

Une nouvelle méthode prévue

Un premier volet a durci en novembre dernier l’ouverture des droits à indemnisation (six mois de travail sur les 24 derniers contre quatre sur 28 avant) et leur rechargement (six mois de travail au lieu d’un).

«La priorité, c’est la lutte contre la crise»

«Nous avons convenu que la priorité des priorités, désormais, c’est la lutte contre la crise, l’emploi, la lutte contre le chômage et les voies et moyens de retrouver le plus vite possible, les voies de la croissance économique», a indiqué Jean Castex, alors que l'assurance chômage pronostique la destruction de 900’000 emplois d'ici la fin de l’année.