Irak

Deux roquettes visent l'aéroport de Bagdad

Des projectiles ont été tirés jeudi soir en direction de l’aéroport de la capitale irakienne. C’est la 39e attaque de ce type depuis octobre. Elle n’a pas été revendiquée.

Deux roquettes ont visé jeudi soir l'aéroport de Bagdad, où sont postés des soldats américains, a annoncé l'armée irakienne, la 39e attaque de ce type depuis octobre en Irak où Etats-Unis et Iran se disputent l'influence. Les deux projectiles de type Katioucha n'ont pas fait de victime ni de dégâts, poursuit le communiqué de l'armée.

Conflit ouvert

Les tensions entre Washington et Téhéran, ennemis jurés qui se disputent l'influence en Irak, ont dégénéré ces derniers mois et l'assassinat début janvier du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien à Bagdad a failli donner lieu à un conflit ouvert.