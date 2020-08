Deux sites suisses épinglés pour propager de la désinformation

Etasseur 07.08.2020 à 13:58

Selon le vieux principe qu'on préfère rarement boire de la piquette quand on a du bon vin je pense que si la presse traditionnelle était moins bridée ou de plus en plus soumise à des intérêts financiers et donc plus fiable et plus objective, en clair si les journalistes avaient encore les moyens de faire leur métier, il n'y aurait pas autant de clients pour des sites de désinformation. Il reste combien d'agences de presse dans le monde et combien de journaux neutres et indépendants? Au lieu de jouer aux moralistes détenteurs de la vérité nos médias feraient mieux de se remettre en question avant de disparaître. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes n'attendent que ça!