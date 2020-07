Deux véhicules détruits par les flammes sur l'autoroute à Morges

Vaud

Un incendie est survenu ce mardi à la sortie de l'autoroute A1. Deux véhicules ont été détruits, mais aucun blessé n'est à déplorer.

Sur place, le conducteur d’un second véhicule de livraison s’est arrêté pour prêter main forte avec un extincteur et tenter de combattre le sinistre, mais en vain. La première voiture, en proie aux flammes et en raison des dommages occasionnés par l’incendie, s’est alors mise en mouvement pour aller heurter le second véhicule, qui tractait une remorque.