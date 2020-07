Dhorasoo veut des statues de Mbappé et Zidane pour remplacer les colons

Football

Après avoir participé au bâchage d'une statue d'un général de l'empire colonial français jeudi, Vikash Dhorasoo a ensuite proposé de remplacer certaines statues par des joueurs de foot.

«On pense qu'il faut déboulonner certaines statues qui représentent le colonialisme. Gallieni est quelqu'un qui a massacré plus de 500'000 personnes pour coloniser Madagascar puis mettre les gens au travail forcé. Moi, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron. On a le droit de débattre de ces sujets-là. Moi je pense que ces statues, il faut les mettre dans les musées avec une plaque pour expliquer. On doit revisiter l’Histoire. L’Histoire n’est pas figée. Cette statue montre l’histoire du colonialisme vue par les vainqueurs mais il y a aussi des gens qui ont souffert.»