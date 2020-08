Football

Di Meco refusera la finale si le PSG y participe

Consultant de la chaîne RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, rendra l’antenne si le club de la capitale parvenait en finale. Il y serait remplacé par un… Parisien!

Eric Di Meco a demandé (et obtenu) de ne pas commenter la finale de la Ligue des champions si le PSG devait y participer.

Dans une compétition, qui plus est aussi prestigieuse que la Ligue des champions, il peut devenir difficile à un moment donné, sinon impossible lorsque l’on se rapproche du dénouement, de cacher ses origines, voire de taire ses préférences. C’est précisément ce qui est en train d’arriver à Eric Di Meco (56 ans), commentateur habituel du PSG sur RMC Sport et ancien joueur de l’Olympique Marseille, sous le maillot duquel il a notamment soulevé la Coupe aux grandes oreilles en 1993.

14 ans sous le maillot de l’OM

Anticipant une possible qualification du PSG pour la finale du 23 août à Lisbonne, Di Meco, qui a défendu les couleurs de l’OM durant 14 ans (soit entre 1980 et 1994), a fait savoir à sa direction qu’il n’entendait pas commenter le cas échéant un match qui pourrait être celui du sacre pour les coéquipiers de Neymar et Mbappé, estimant ne pas être le mieux placé pour saluer une performance potentiellement historique pour le PSG, éternel rival de Marseille.