Dieselgate: place au procès en Allemagne

Volkswagen

Volkswagen affronte ses clients devant la justice allemande à partir de lundi. Le procès pourrait durer plusieurs années.

Plus de 450'000 personnes se sont inscrites pour cette requête groupée -- la première de ce type en Allemagne, selon une procédure adoptée dans la foulée du dieselgate. L'association de consommateurs VZBV fait office de requérant unique et accuse le groupe automobile d'avoir délibérément nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicule moins polluant qu'il ne l'est en réalité.