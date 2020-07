Chine

D’importantes précipitations font déborder le lac Poyang

Le plus grand lac de Chine est sorti de ses berges suite à d’importantes montées des eaux depuis le mois de juin sur le bassin du Yangtsé

Des maisons englouties jusqu’au toit, des habitants évacués en bateau et des quartiers entiers avec les pieds dans l’eau: les rives du lac Poyang, dans le centre de la Chine, paient cet été un lourd tribut aux inondations.

Des précipitations inquiétantes

Le plus grand lac d’eau douce du pays est comme tous les ans envahis par les eaux du Yangtsé, le plus long fleuve d’Asie, avec lequel il communique. Mais la montée des eaux s’avère dramatique cette année avec les précipitations qui s’abattent depuis début juin sur le bassin du Yangtsé, les plus graves depuis 1961.