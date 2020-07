Cinéma

Disney décale les sorties de plusieurs films, dont «Mulan»

Disney a reporté la sortie de «Mulan», plusieurs fois repoussée, à une date non précisée. Les sagas «Star Wars» et «Avatar» sont aussi impactées.

Déjà repoussée à deux reprises, la dernière fois au 21 août, la sortie de la version en prise de vue réelle du célèbre dessin animé «Mulan» a cette fois été reportée à une date non précisée. Après le report de «Tenet», l’autre grosse affiche prévue cet été et sur laquelle comptaient les exploitants de salle pour faire redémarrer la fréquentation, c’est le deuxième pilier du calendrier estival qui s’effondre.

Décalé d’un an

Dans le même temps, Disney a annoncé que le calendrier de sortie des futurs épisodes des sagas «Star Wars» et «Avatar» était décalé d’un an. Le deuxième volet d'«Avatar» sortira donc en décembre 2022 et le dixième épisode de «Star Wars» en décembre 2023, plutôt qu’en 2021 et 2022 respectivement.