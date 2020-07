Disparition d'un acteur Disney à 24 ans

Drame

Sebastián Athié est décédé. Le Mexicain avait été rendu célèbre par son rôle dans la série «Onze».

«Repose en paix Sebas, peut-on lire en légende d’une photo du comédien. C’est avec une grande douleur que nous regrettons la disparition de Sebastián Athié, dont nous nous souviendrons pour toujours pour son grand talent, son esprit de camaraderie, son professionnalisme et surtout son immense coeur. Nos pensées vont vers sa famille, ses collègues, ses amis et ses fans. »

Les causes pas révélées

Son partenaire à l’écran et meilleur ami, Daniel Patiño, lui a rendu un vibrant hommage. «Les âmes nobles ne meurent pas et ta lumière sera éternelle. La passion, la discipline et l’amour… C’est ainsi que je me souviendrai de toi, mon colocataire, mon ami, mon frère […] Tu vas beaucoup me manquer», a-t-il écrit dans un message publié sur Instagram.