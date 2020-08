États-Unis Donald Trump appelle au boycott des pneus Goodyear

Le président américain s’est emporté après la divulgation de règles internes jugeant «inacceptable» de porter des vêtements à caractère politique.

Goodyear a assuré que le «visuel concerné n’a été ni créé ni distribué par l’entreprise Goodyear, et ne fait pas non plus partie d’une formation sur la diversité»

Quid des pneus de sa voiture présidentielle, de la marque Goodyear selon un journaliste? «Je voudrais les changer. (…) On verra ce qui se passe. Beaucoup de gens ne voudront plus acheter ce produit (mais ceux) d’un concurrent. Fabriqué aux États-Unis.»

Goodyear nie

Une photo, qui semble prise lors d’une formation interne, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Elle montre une présentation, indiquant quels messages peuvent ou non être affichés par les employés peuvent sur le lieu de travail. Dans la catégorie «acceptable»: Black Lives Matter (BLM) («les vies noires comptent») et LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans).

En revanche, sont considérés inacceptables, les slogans Blue Lives Matter (mouvement de soutien à la police), et All Lives Matter («Toutes les vies comptent», brandi par les soutiens de Donald Trump en opposition au mouvement BLM), ainsi que les vêtements affichant le slogan de Donald Trump, MAGA, et tout autre affichage d’une opinion politique.

Selon la chaîne locale 13 News, qui a publié cette photo, la présentation a été faite au sein de l’usine Goodyear de Topeka (Kansas) et provient du siège social du groupe à Akron (Ohio). Goodyear a réagi mercredi sur Twitter, assurant que le «visuel concerné n’a été ni créé ni distribué par l’entreprise Goodyear, et ne fait pas non plus partie d’une formation sur la diversité». Le fabricant américain de pneumatiques a également indiqué qu’il est demandé aux employés de ne pas faire état sur le lieu de travail de leur appartenance politique, quelle qu’elle soit.