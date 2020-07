Donald Trump démoli dans un livre de sa nièce

Etats-UNis

Un livre à paraître de Mary Trump, la nièce du président américain, dresse un portrait au vitriol du locataire de la Maison Blanche.

La sortie de l’ouvrage, intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde», en français), a été avancée au 14 juillet.