Donald Trump loue la «force» des liens avec le Mexique

Etats-Unis

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a rencontré à la Maison Blanche son homologue américain, pour la première rencontre entre les deux dirigeants à trois mois des élections aux Etats-Unis.

«Notre coopération est fondée sur la confiance mutuelle et le respect mutuel», a lancé Donald Trump, qui durant sa campagne de 2016 avait lancé une violente charge contre des «violeurs» venus du Mexique et promis de faire payer à son voisin du Sud un mur frontalier pour lutter contre l’immigration clandestine. «Je suis ici pour dire aux Américains que leur président nous a traités avec gentillesse et respect», a affirmé en écho celui qui est surnommé «AMLO».

Critiques

Lors d’une déclaration sous un soleil de plomb dans les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump s’est employé à mettre en lumière ses points communs avec son visiteur du jour. «Chacun d’entre nous a été élu sur la promesse de combattre la corruption, rendre le pouvoir au peuple et privilégier les intérêts de son pays», a-t-il affirmé. «Je le fais et vous le faites».

L’objectif et le calendrier de cette visite – la première à l’étranger d’AMLO depuis son arrivée au pouvoir il y 18 mois – ont suscité des interrogations et de vives critiques des deux côtés de la frontière. Une dizaine d’élus hispaniques du Congrès ont réclamé – en vain – son annulation, jugeant que l’entrée en vigueur du nouveau traité, qui remplace et modernise l’Aléna de 1994, n’était qu’un prétexte. Pour eux, le véritable objectif du président était de «détourner l’attention de la crise du coronavirus» et de dissimuler «son échec à répondre de manière adéquate à la pandémie».