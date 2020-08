Diplomatie

Donald Trump ne compte pas participer au sommet sur l’Iran

Vladimir Poutine a appelé à un sommet en ligne des dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, avec l’Allemagne et l’Iran.

Le président Donald Trump lors d’une conférence de presse au Trump National Golf Club de Bedminster, dans le New Jersey, samedi 15 août 2020.

L’homme fort du Kremlin a appelé vendredi à un sommet en ligne des dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU avec l’Allemagne et l’Iran sur fond de vives tensions sur une éventuelle prolongation de l’embargo international sur les ventes d’armes à Téhéran.

C’est dans cette configuration dite 5+1 qu’avait été négocié et conclu avec l’Iran l’accord sur le nucléaire iranien, que Washington a ensuite dénoncé. «Probablement pas, je pense que nous allons attendre jusqu’à après l’élection», a affirmé Donald Trump, interrogé sur son éventuelle participation à ce sommet.

Utiliser l’accord sur le nucléaire

L’embargo contre les ventes d’armes à Téhéran arrive à expiration le 18 octobre, selon les termes de la résolution qui a approuvé l’accord international sur le nucléaire iranien, conclu en juillet 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne. Washington, qui s’est retiré unilatéralement de cet accord en mai 2018 et a imposé de lourdes sanctions à l’Iran, cherche à prolonger cet embargo sur les ventes d’armes conventionnelles à Téhéran.