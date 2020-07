Donald Trump se dit d'accord... avec lui-même

États-Unis

Le président est moqué pour avoir retweeté l'un de ses propres tweets en ajoutant comme commentaire: «Tellement vrai!»

Dans son premier message, le président des États-Unis écrivait en majuscules (il aime particulièrement les majuscules, mais nous nous abstiendrons, pas souci de légèreté): «La majorité silencieuse est plus forte que jamais!!!», points d'exclamation multiples à l'appui. Donald Trump réagissait notamment à un sondage de CNN qui le mettait 14 points derrière Joe Biden. Pour Trump, la majorité silencieuse, ce sont ses fidèles électeurs qui n'apparaissent jamais dans les sondages mais qui, selon lui, voteront bien pour lui et le feront gagner. Et donc, ils n'ont jamais été aussi nombreux, prétend-il. Avant de rajouter le lendemain: «Tellement vrai!».