Double homicide aux Verrières: prison à vie pour l'auteur

Neuchâtel

L’auteur du double homicide des Verrières (NE) a vu sa peine alourdie par la justice mercredi en appel. L’audience s’est tenue à huis clos partiel, comme en première instance.

Claire volonté de tuer

«On est dans le cadre d'un féminicide élargi», a déclaré le juge Pierre Cornu. «Le prévenu avait une claire volonté de tuer. Il a agi avec sang-froid et pour un mobile égoïste. L'exécution a été froide et méthodique».

Principe d'aggravation

Pour le procureur, la culpabilité de l'accusé «est extrêmement lourde. Il a agi par haine, par vengeance, par jalousie pour sauver son honneur». Selon lui, on peut parler de «crime de propriétaire» car il considérait que la victime lui appartenait et ne voulait pas en être dépossédé.

Défense: 14 ans de prison

La défense estimait au contraire que la qualification d'assassinat n'était pas remplie et réclamait une peine de 14 ans de prison. «Le mobile et la façon de faire du prévenu n'étaient pas odieux. Il a agi sans détermination et préméditation particulières», ont déclaré les avocats de la défense.»On lui reproche son calme mais c'est de la sidération qui est intervenue quand les effets de l'alcool se sont estompés et qu'il a commencé à réaliser ce qu'il avait fait", ont-ils ajouté.