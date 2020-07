Douze nouveaux décès à cause des intempéries en Chine

Innondations

Depuis début juin, des pluies diluviennes s’abattent sur l’Empire du milieu. 78 personnes ont déjà péri, dont 12 ce week-end dans la province du Sichuan.

3,4 milliards de pertes

Depuis le début du mois, le sud du pays est frappé par des pluies torrentielles qui ont causé des glissements de terrain et des inondations, touchant au total 12 millions de personnes, d'après le ministère des Situations d'urgence. En l'espace de quelques semaines, plus de 720’000 personnes ont été évacuées et 78 morts au total sont à déplorer, selon la même source.