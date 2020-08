Drame de Courfaivre: le Ministère public n'a rien vu venir

Jura

Malgré une plainte pour agression sexuelle, la justice jurassienne n'a jamais pensé que l'homme allait ensuite tuer sa compagne.

En 2014, les époux posaient dans le zoo Siky Ranch à Crémines (BE). Ils l' avaient transformé en fauconnerie. Le rêve aura duré moins de deux ans avant de mettre la clé sous la porte.

Il y est stipulé que, le 13 octobre 2019, la défunte avait déposé plainte contre son conjoint pour une agression sexuelle qui aurait été commise la nuit précédente alors qu’elle aurait été entravée et sous la menace d’une arme. Deux heures après la fin de son audition, son conjoint a été interpellé et entendu sur les faits reprochés qu’il a admis pour l’essentiel tout en les minimisant. Ses armes à feu ont été saisies.

Laissé en liberté

Le lendemain, le prévenu a été entendu par le Ministère public durant plusieurs heures. Il a confirmé ses précédentes déclarations. Etant donné qu'il n’avait pas d’antécédents judiciaires et qu'il n’aurait jamais commis d’acte de violence physique ou sexuel hormis les faits survenus mi-octobre, aucun élément ne laissait penser qu’il passerait à l’acte. Le Ministère public a donc ordonné des mesures de substitution à l’encontre du prévenu, qui s’est engagé à les respecter. L'homme avait notamment l’interdiction de prendre contact avec sa femme et de s’approcher d’elle. Les clés de son domicile lui avaient également été retirées. Il a pris les dispositions pour respecter ces mesures et a quitté le domicile conjugal.