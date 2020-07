Genève

Du golf urbain pour découvrir la ville autrement

Un parcours de huit trous déployé à travers les parcs et autour de la rade permet de visiter différemment plusieurs sites emblématiques de Genève jusqu’au 23 août.

À Genève, un golf urbain , mélange entre le golf et le mini-golf, permet de découvrir des sites emblématiques de la ville différemment. Un parcours de huit trous se déploie à travers les parcs et autour de la rade.

Beaucoup de Genevois et d’expatriés font partie des utilisateurs, explique Amit Gonzalez, qui gère le prêt des clubs et des balles de golf au Parc des Bastions. Content d’avoir décroché cet emploi proposé par la Ville de Genève, il accueille le public tous les jours de 14h00 à 19h00.

Balles en mousse

Un certain temps d’adaptation est effectivement nécessaire. En effet, la balle n’est pas une véritable balle de golf, mais une balle en mousse beaucoup plus molle et plus légère. «Il a fallu changer, car il y a eu quelques incidents au début avec les balles dures», explique Amit Gonzalez.