Environnement

Du mercure trouvé dans des poissons dans l’Amapa brésilien

Cette présence de mercure dans les fleuves amazoniens est due aux orpailleurs qui utilisent ce composant chimique pour séparer l’or d’autres minéraux.

Les chercheurs ont analysé plus de 400 poissons pêchés dans cinq régions de l’Amapa, au cœur de la forêt amazonienne. (Image d’illustration)

Les chercheurs ont analysé plus de 400 poissons pêchés dans cinq régions de l’Amapa, au cœur de la forêt amazonienne, y compris dans des bassins hydrographiques situés à proximité de zones protégées, entre août 2017 et mai 2018.

La concentration de mercure s’est avérée «supérieure à la limite de la sécurité alimentaire chez 77,6% des poissons carnivores, 20% des omnivores et 2,4% des herbivores». «Quatre des sept espèces présentant les plus grandes concentrations de mercure sont parmi les plus consommées dans la région», précisent les chercheurs.