24.07.2020 à 18:30

Hockey sur glace

Eclairage: McSorley peut-il passer du XXL au S?

L’Ontarien a été placé contre sa volonté dans un placard par la direction de GE Servette. Pouvait-il en être autrement?

par Grégory Beaud

Chris McSorley et Laurent Strawson, entre rires et sourires forcés. Keystone

Lors des matches des Aigles aux Vernets, il y avait à chaque fois un rituel. Dans la «Loge Bozon», celle du président, Chris McSorley fait de la relation publique avant les matches. Sourires de façade, tapes dans le dos et poignées de main (c'était encore permis) avec Laurent Strawson. C’était bien orchestré: on aurait dit que les relations au sommet de la pyramide du GSHC étaient au beau fixe.

Et il faut dire que c'est une des vraies aptitudes du désormais ancien directeur sportif des Aigles: faire «comme si».

L’art de faire comme si

Faire comme si tout était sous contrôle. Faire comme si son équipe avait le plus petit budget de la ligue. Faire comme si l’arbitre Dany Kurmann lui en voulait personnellement. Au fond de lui, l'homme-orchestre des Grenat savait pertinemment que ce n'était pas vrai. Mais s'il croyait suffisamment à sa propre vérité, elle deviendrait celle de tout le monde. Et «CMS» est très doué dans cet exercice. Un mélange de persuasion et d'auto-persuasion qui a participé à son succès et à sa longévité aux Vernets.

Mais le dernier rôle de composition était devenu impossible à jouer. Pas uniquement pour Chris McSorley, d'ailleurs. Pour tout le monde. Car sitôt le match terminé, les sourires devenaient rictus. Loin des VIP, caméras et photographes, l'ambiance n'était pas bonne en coulisses. Plus le mariage est long et plus la séparation est douloureuse. Cette période de froid durait depuis longtemps. Nommé en mars 2018, Laurent Strawson semblait avoir décidé que le big boss devait cesser d'être plus grand que le club. Le GSHC n'était plus Chris McSorley. Et vice-versa.

Un divorce inévitable

Mais comment faire rétrécir un costume et faire entrer dans un S celui qui portait du XXL depuis des années? Cela ne pouvait que mal se passer. Et cela s'est mal passé. Coeur du problème? Une option de prolongation à très longue durée dans le contrat de Chris McSorley. Lui s'y accroche et le club refuse de payer la somme totale. Divorce inévitable. Et il y aura de la vaisselle cassée et des ego amochés.

Vendredi matin, la direction du GSHC a décidé de faire rentrer Chris McSorley dans un costume de taille S. Une sorte de placard pour le remplacer par Marc Gautschi, un homme qui a rapidement su se placer dans l'organisation genevoise depuis son arrivée. Parler aux bonnes personnes est, là aussi, une qualité. Totalement inexpérimenté, l'ancien défenseur sera-t-il capable de prendre le relais de son prédécesseur ontarien? Plus important encore, sera-t-il capable de tenir tête aux pressions et aux nombreuses voix qui lui souffleront des directions à suivre, des noms de renforts potentiels? Chris McSorley savait le faire. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il a été mis dans la bordure.

Les fruits du virage jeunesse