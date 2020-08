Angleterre

Ed Sheeran va devenir papa

Le chanteur et sa femme, Cherry Seaborn, attendent leur premier enfant. L’heureux événement est attendu dans quelques semaines, selon la presse britannique.

Ed Sheeran est sur le point de devenir papa! C'est en tout cas ce qu'avance le «Sun», qui affirme que sa femme Cherry Seaborn accouchera de leur premier enfant, dans quelques semaines.



Le couple, très discret, a été en mesure de garder cette grossesse secrète tout au long du confinement mais une source a laissé échapper la nouvelle de l'heureux événement à venir.



«Ed et Cherry sont aux anges. Ils sont tous excités, mais ont su rester discrets. Le confinement a été une excuse parfaite pour ne pas trop se montrer, mais ça approche, l'agitation augmente et ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille, a déclaré une source au tabloïd britannique. Ils font juste les derniers préparatifs à la maison, et le bébé est attendu cet été. C'est un moment vraiment heureux et leurs familles sont totalement ravies pour eux et ont hâte de rencontrer le nouveau-né.»



Le chanteur de «Perfect» a décidé de prendre une longue pause dans sa carrière, après avoir annoncé son intention de donner la priorité à sa vie personnelle, suite à plusieurs années de tournée dans le monde entier.



Ed Sheeran et Cherry Seaborn ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie intime en janvier 2019.