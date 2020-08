Sri Lanka

Elections: large avance pour les frères Rajapaksa

Le clan Rajapaksa espère remporter une majorité des deux tiers au Parlement sri-lankais afin de pouvoir amender la Constitution en vue d’accroître son pouvoir.

Sur près de 10% des bulletins dépouillés du vote de mercredi, le Sri Lanka Podujana Party (SLPP) du premier ministre Mahinda Rajapaksa, frère du président Gotabaya Rajapaksa et lui-même homme fort de l’île de 2005 à 2015, recueille environ 70% des voix. Les partis d’opposition sont très loin derrière.

Le clan Rajapaksa espère remporter une majorité des deux tiers au Parlement afin de pouvoir amender la Constitution en vue d’accroître son pouvoir. Il pourrait revenir sur les modifications apportées à la Constitution par la précédente administration, qui avait décentralisé le pouvoir et limité à deux le nombre des mandats présidentiels afin d’empêcher l’émergence d’un nouvel homme fort.

Gotabaya, 71 ans, et Mahinda, 74 ans, veulent ainsi mettre fin à cette limite, ramener l’appareil judiciaire et policier sous leur contrôle direct et étendre leur pouvoir dynastique à une nouvelle génération de la famille, bête noire des défenseurs des droits humains.