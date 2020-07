Mort de Naya Rivera

«Elle laisse un vide qu’elle était la seule à pouvoir combler»

Chris Colfer a écrit un hommage poignant à sa regrettée camarade de Glee, Naya Rivera. Dans une tribune pour Variety, il s'est dit «chanceux» d’avoir été son ami.

Chris Colfer, qui avait joué avec Naya Rivera de 2009 à 2015 dans la série Glee, a confié qu'il avait toujours du mal à accepter sa disparition. «La perdre a été un tel cauchemar, je me retrouve à me demander si Naya était réelle ou si elle n'était qu'un rêve depuis le début. Comment un être humain pouvait-il être aussi talentueux, hilarant et beau à la fois ? Comment une personne pouvait-elle être source de tant de joie et de tant de merveilleux souvenirs ?»