Toxique

«Ellen DeGeneres Show»: en coulisses, c’est «Le diable s’habille en Prada»

Ellen DeGeneres est toujours dans la tourmente alors que les témoignages entourant les mauvaises conditions de travail au sein de son émission pleuvent. Dernier en date, celui d’un assistant cameraman qui compare son expérience à ce que l’on peut voir dans le film de 2006.

«J’ai travaillé là pendant un peu plus d’un an. C’est un peu comme «Le diable s’habille en Prada». Tout le monde essaye de tenir jusqu’à la fin de l’année, a déclaré un ancien employé durant une émission de radio australienne.

Le dernier témoignage en date provient d’un assistant cameraman resté anonyme et qui n’hésite pas à comparer son expérience à ce que l’on peut voir dans «Le diable s’habille en Prada», le film de 2006. Il affirme que les équipes sont ultranerveuses et marchent sur des œufs toute la journée à cause d’une patronne excessivement exigeante qui n’est autre que la célèbre présentatrice elle-même.