Télévision

«Ellen DeGeneres Show»: sous le coup d’une enquête interne

Après plusieurs témoignages décrivant des problèmes au sein de l’émission d’Ellen DeGeneres, la société de production a décidé de réagir.

«Nous nous engageons à être meilleurs»

«Pendant presque deux décennies, 3000 épisodes, avec plus de 1000 membres de l ’ équipe, nous avons voulu créer un environnement de travail ouvert, sécurisé et inclusif. Nous avons le cœur brisé et sommes désolés d ’ apprendre que même une personne dans notre famille de production a eu une expérience négative. Ce n ’ est pas ce que nous sommes et ce que nous voulons être et ce n ’ est pas la mission qu ’ Ellen nous a chargés de remplir. Pour que ce soit clair, les responsabilités au quotidien de l ’ émission d ’ Ellen pèsent sur nous. Nous prenons tout ça sérieusement et nous comprenons, comme beaucoup de personnes dans le monde le font en ce moment, que nous avons besoin d ’ être meilleurs. Nous nous engageons à être meilleurs, et nous serons meilleurs», ont-ils promis.