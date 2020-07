Orientation sexuelle

Elton John demande l'interdiction des thérapies de conversion

Le chanteur a joint sa voix à celles de nombreuses stars qui ont appelé le gouvernement britannique à bannir les thérapies de conversion. On retrouve aussi Dua Lipa, Charli XCX ou encore Stephen Fry.

Elton John, Dua Lipa et Charli XCX font partie des stars qui ont signé une lettre ouverte au gouvernement britannique demandant l'interdiction des thérapies de conversion. La lettre, adressée à Liz Truss, la ministre des Femmes et des É galités, lui demande «de mettre en place une interdiction vraiment efficace» de cette pratique, qui a pour but de «soigner» les personnes ni hétérosexuelle ni cisgenre, ceux qui la pratiquent considérant qu ’il s’agit d’ une «maladie».