Elton John: son ex-femme le poursuit en justice

Bataille

La première épouse du chanteur a entamé des poursuites judiciaires contre son ex-mari. Mais, comme le rapporte la BBC, on ne sait pas encore ce qu'elle lui reproche.

Ayant gardé profil bas depuis sa séparation du Rocketman, elle a cependant déposé une demande d'injonction la semaine dernière et se dirige maintenant vers une bataille judiciaire avec son ex à Londres. Cependant, son avocat a déclaré à la BBC qu'elle espérait «résoudre l'affaire en privé et à l'amiable». On ne sait pas exactement ce qui a provoqué cette action en justice ni même ce qui est au centre du différend.

«J'ai nié qui j'étais vraiment»

Renate Blauel n'a jamais discuté de son mariage avec Elton John, un fait qu'il a toujours trouvé admirable. «Pendant des années après (notre séparation), chaque fois que quelque chose m'arrivait, la presse se présentait à sa porte, espérant qu'elle me lancerait de la boue, a-t-il écrit dans son autobiographie, «Me». Et elle ne l'a jamais fait. Elle leur a juste dit de la laisser tranquille.»

En 2017, lors d'une tournée en Australie, là où lui et Renate Blauel se sont mariés, le chanteur de «Your Song» a décrit son ex comme une «femme merveilleuse pour laquelle (il a) tant d'amour et d'admiration». «Je voulais plus que tout être un bon mari, mais j'ai nié qui j'étais vraiment, ce qui a causé de la peine à ma femme et m'a causé beaucoup de culpabilité et de regret», a-t-il ajouté.