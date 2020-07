Emirates pourrait supprimer jusqu’à 9000 emplois

Aviation

Après avoir interrompu ses activités en mars en raison du coronavirus, la plus grande compagnie du Moyen-Orient pourrait supprimer 15% de ses effectifs au lieu des 10% annoncés.

La plus grande compagnie du Moyen-Orient, qui exploite une flotte de 270 gros-porteurs, a interrompu ses activités fin mars en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus. Elle a repris deux semaines plus tard une activité réduite et prévoit de desservir 58 villes d’ici à la mi-août, contre 157 avant la crise sanitaire.