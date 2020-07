François Fillon condamné: «Cette décision n'est pas juste»

France

L'ex-Premier ministre et son épouse Penelope ont respectivement écopé de deux ans ferme et trois ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs. «Il y aura un nouveau procès», a annoncé leur avocat.

Le tribunal correctionnel, qui n'a pas prononcé de mandat de dépôt, a assorti cette condamnation d'une amende de 375'000 euros et d'une peine d'inéligibilité de dix ans. Son épouse Penelope a été condamnée à trois ans de prison avec sursis et 375'000 euros d'amende et à deux ans d'inéligibilité.