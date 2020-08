Motocyclisme

En Autriche, la pluie pour arbitre

En cette saison où la logique n’a plus cours, chaque GP est le prétexte à quelques sensations. Et celui du Red Bull Ring, ce week-end, devrait être arrosé.

Après la canicule, les orages

Ils ont connu la canicule à Jerez de la Frontera et une chaleur moins étouffante, mais un asphalte en piteux état à Brno le week-end dernier. Et voilà qu’ils ont débarqué en Autriche et que... «Je suis arrivé lundi, directement de Brno. Depuis le début de la semaine, la météo annonce de la pluie chaque jour. Le problème, ce ne sont pas des averses continuelles, mais bien des orages, imprévisibles. On sera peut-être sous la flotte vendredi matin et au soleil l’après-midi, il s’agira de gérer au mieux cette situation»: l’homme qui parle, c’est un leader qui a renforcé sa situation au championnat, malgré une septième place en République Tchèque, Fabio Quartararo. «La pluie, ici? J’ai quelques souvenirs, en Moto2 et, l’an dernier, en MotoGP, où j’étais tombé à gauche... dans un virage à droite. C’est tout dire...»