Covid-19

En Chine, les fabricants de masques déchantent

Les fabricants chinois luttent pour leur survie sur un marché devenu ultra concurrentiel et qui n'est plus synonyme de poule aux oeufs d'or.

Réglementation plus stricte et prix en chute libre: les fabricants de masques chinois luttent pour leur survie sur un marché devenu ultra concurrentiel et qui n'est plus synonyme de poule aux oeufs d'or.